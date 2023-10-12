Çinli akademisyen: Ara buluculuk için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha iyi bir aday yok

Pekin Dil Ve Kültür Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi Direktörü Shou Huisheng, İsrail Filistin çatışmasını sona erdirmeye yönelik Türkiye'nin yoğun barış diplomasisine dikkati çekti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik gücü Türkiye'ye avantaj sağlıyor." diyen Çinli akademisyen, Türkiye'nin mükemmel bir ara bulucu olduğunun altını çizdi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlik gücü, Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemi ve zengin kültürü Türkiye’ye avantaj sağlıyor. Bu yüzden Türkiye’nin yumuşak gücü oldukça fazla. Diğerlerini bir masaya oturtup, sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için Türkiye mükemmel bir ara bulucu, mükemmel bir köprü diyebilirim. Ukrayna krizinde Türkiye bu özelliğini açıkça ortaya koydu. İsrail-Filistin sorununda da ara bulucu pozisyonunda olabilir."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında ara buluculuk yapacak daha iyi bir aday yok"

TRT Haber'e konuşan Shou Huisheng, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında ara buluculuk yapacak daha iyi bir aday olmadığına da işaret etti.

"İsrail-Filistin sorunu insanlık tarihinin gördüğü en zorlu anlaşmazlığın başında geliyor. Umarım Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan böylesi önemli sorunda çözümüne katkıda bulunabilir."

Shou Huisheng, Türkiye'nin çözüme yapacağı katkı ile küresel imajını daha da yükselteceğine, gücünü artıracağına vurgu yaptı.