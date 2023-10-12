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Dünya
AA 12.10.2023 09:00

İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerine düzenlenen yoğun bombardıman sonucu onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kara ve denizde vurduğu hedeflere ilişkin görüntüleri yayınladı.

BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti
BM: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bini geçti

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur
Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışmalarında 6'ncı gün
İsrail-Filistin çatışmalarında 6'ncı gün

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150 olduğunu aktarmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

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