Açık 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.10.2023 08:20

İsrail ordusu Cenin'e baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail ordusu Cenin'e baskın düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, büyük bir İsrail askeri gücü, Cenin kentine birçok noktadan giriş yaptı.

İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İki grup arasında yaşanan gerginlik daha sonra silahlı çatışmaya dönüştü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, işgal güçleri, kentten ayrılmadan önce Hamas Hareketi liderlerinden Halid el-Hac'ı gözaltına aldı.

Bölgedeki İbni Sina Hastanesinden yapılan açıklamada da işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu ayağından yaralanan bir kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria
Sıradaki Haber
İsrail: Esirleri geri almak için elimizden geleni yapacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:45
TEI, SAHA-EDGE'de Savunma Sanayi Buluşması'nda
09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:38
İsrail, Gazze'ye atılan roket sayısını açıklamayı reddetti
09:35
İsrail ordusu: Filistinli grupların saldırısından önceki gece bazı işaretler vardı
09:46
Eskişehir'de tarihi eser ele geçirildi
09:36
Küresel piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ