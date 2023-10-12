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Dünya
AA 12.10.2023 09:19

İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 1300'e ulaştı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 1300'e, yaralı sayısının da 3 bin 300'e ulaştığı belirtildi.

İsrail basını: Ölen İsrailli sayısı 1300'e ulaştı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail devlet televizyonu KAN, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" saldırısında ölü sayısının 1300'e yükseldiğini duyurdu.

Devlet televizyonu, saldırılarda yaralanan İsrailli sayısını da 350'si ağır olmak üzere 3 bin 300 olarak açıkladı.

İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı

İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur
Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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