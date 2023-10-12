İsrail, Gazze'ye atılan roket sayısını açıklamayı reddetti

İsrail ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin' müdahale ettiği roketlerin sayısını yayınlamayacağını belirterek, bu tür bilgilerin Hamas'a yardımcı olabileceğini belirtti.

Ordu sözcüsü Yarbay Richard Hecht gazetecilere verdiği demeçte, "Düşmana kaç müdahale yaptığımızı söylemeyeceğim" diyerek, bunun geçmiş savaş politikasından bir sapma olduğunu belirtti.

İsrailli yetkililer daha önce, özellikle yoğun çatışma durumunda füzesavar füzelerinin tedarikine olası kısıtlamalar getirmeyi planladıklarını belirtmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.