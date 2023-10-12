Açık 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 12.10.2023 09:32

İsrail, Gazze'ye atılan roket sayısını açıklamayı reddetti

İsrail ordusu, Gazze saldırısında Filistin'e attığı roketlerin sayısını yayınlamayacağını açıkladı.

İsrail, Gazze'ye atılan roket sayısını açıklamayı reddetti
[Fotograf: AA]

İsrail ordusu Perşembe günü yaptığı açıklamada, Filistin' müdahale ettiği roketlerin sayısını yayınlamayacağını belirterek, bu tür bilgilerin Hamas'a yardımcı olabileceğini belirtti.

Ordu sözcüsü Yarbay Richard Hecht gazetecilere verdiği demeçte, "Düşmana kaç müdahale yaptığımızı söylemeyeceğim" diyerek, bunun geçmiş savaş politikasından bir sapma olduğunu belirtti.

İsrailli yetkililer daha önce, özellikle yoğun çatışma durumunda füzesavar füzelerinin tedarikine olası kısıtlamalar getirmeyi planladıklarını belirtmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260’ı çocuk, 200’ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İsrail ordusu: Filistinli grupların saldırısından önceki gece bazı işaretler vardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:45
TEI, SAHA-EDGE'de Savunma Sanayi Buluşması'nda
09:37
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
09:35
İsrail ordusu: Filistinli grupların saldırısından önceki gece bazı işaretler vardı
09:46
Eskişehir'de tarihi eser ele geçirildi
09:36
Küresel piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
09:27
Kesintisiz bir yıl sinyal alınmayan cep telefonlarının bağlantısı kesilecek
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
İsrail Lübnan'daki bir camiyi vurdu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
İsrail Gazze Şeridi'ni gece boyunca bombaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ