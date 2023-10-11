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Dünya
AA 11.10.2023 21:35

BM: Gazze'de insani koridor oluşturulmasını istiyoruz

Birleşmiş Milletler, Gazze'de insani koridor oluşturulmasını istediklerini açıkladı.

BM: Gazze'de insani koridor oluşturulmasını istiyoruz
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, "Sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere Gazze'de İsrail hava saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 263 bine ulaştı. İsrail Başbakanı (Binyamin) Netanyahu da Gazze halkına 'tüm alanlarda güçlü bir şekilde hareket edeceğiz, buradan ayrılın' çağrısı yapmıştı. Gazze dünyada en fazla nüfus yoğunluğu olan bölge. Abluka altında olan bu alandan çıkmak isteyen kişiler nasıl çıkacak? BM bir insani koridor oluşturulması üzerinde çalışmalar yürütüyor mu?" sorularını cevapladı.

"Biz insani koridor oluşturulmasını istiyoruz." diyen Dujarric, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Kahire'de Mısır hükümetiyle bir araya geldiğini kaydetti.

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Gazze'de 'çevre ve sağlık felaketi' yaşanabilir

Dujarric, BM'nin Mısır'ın Gazze'ye yardım için Refah Sınır Kapısı'nı açık tutmaya çalışacağına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "İnsani yardımın ulaştırılması için ilave adımlara yol açmasını umuyoruz. Su, hastaneler için yakıtın tedariki gibi konular ve temel olarak insanların yaşamını sürdürmesiyle ilgili çok çok çok endişe duyuyoruz." dedi.

Mısır: Filistinlilere insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağız
Mısır: Filistinlilere insani yardım için Refah Sınır Kapısını açık tutmaya çalışacağız

"Gazzelilerin kitlesel göç ve geri dönememeleri ihtimalleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise Dujarric, gelecek hakkında yorum yapamayacağını ifade ederek, "Sivillerin korunması gerekiyor. Halihazırda birçoğu yerinden edilen Gazzelilerin kitlesel göçüne tanık olmak istemiyoruz." diye konuştu.

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