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Dünya
AA 12.10.2023 11:30

Trump'tan İsrail Savunma Bakanı'na 'ahmak' yakıştırması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a "ahmak" yakıştırması yaptı.

Trump'tan İsrail Savunma Bakanı'na 'ahmak' yakıştırması
[İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant | Fotoğraf: Reuters]

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Florida eyaletine bağlı Palm Beach ilçesinde başkanlık seçim çalışmaları kapsamında konuşan Eski ABD Başkanı Donald Trump, "2 gece önce, (ABD Başkanı Joe) Biden'ın güvenlik ekibinin 'Umarım, Hizbullah (İsrail'e) kuzeyden saldırmaz çünkü orası en savunmasız nokta' şeklindeki ifadelerini okudum." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gallant'a "ahmak" yakıştırması yapan Trump, "Umarım Hizbullah bize kuzeyden saldırmaz' diyen biri ya da savunma bakanları var. Tam da ertesi gün saldırdılar. Eğer bu ahmağı dinlersen kuzeyden saldırırsın çünkü 'orası zayıf noktamız' dedi." diye konuştu.

Trump: İsrail saldırılara hazırlıklı değildi
Trump: İsrail saldırılara hazırlıklı değildi

Trump, konuşmasında, "Bir dakika, Hizbullah çok zekidir. Hepsi çok zekidir. Bunu söylediğimde basının hoşuna gitmez. 'Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping), 1,4 milyar insanı demir yumrukla kontrol ediyor. Çok zeki adam.' dedim. Ertesi gün beni mahvettiler." ifadelerini kullandı.

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