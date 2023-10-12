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Dünya
AA 12.10.2023 11:14

AB, Gazze'ye temel malzemelerin ulaşması gerektiğini bildirdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'in bombaladığı Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "Temel malzemeler en zor durumdakilere ulaştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

AB, Gazze'ye temel malzemelerin ulaşması gerektiğini bildirdi
[Fotograf: AFP]

Michel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, X sosyal medya platformunda, Gazze'ye gıda, su ve yakıt gibi acil insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini vurgulayan mesajını alıntılayarak paylaşım yaptı.

Evrensel değerler ve insan onuruna her zaman, her yerde saygı gösterilmesinin önemine dikkati çeken Michel, bunların AB'nin özünü oluşturduğunu kaydetti.

Michel, "Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir. Temel malzemeler en zor durumdaki kişilere ulaşmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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