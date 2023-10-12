Kosova Başbakanı Kurti, ülkesinde şiddetli saldırı riskinin arttığını söyledi

Başbakan Kurti, kabine toplantısında 24 Eylül’de ülkenin kuzeyinde bir polis memurunun hayatını kaybetmesine neden olan ve silahlı Sırp grubun gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güvenlik ve istihbarat kurumlarının yakın zamanda Sırbistan’ın suç gruplarının şiddetli saldırı düzenleme riskini araştırdığını belirten Kurti, "Milan Radoicic'in gözaltına alınmasının üzerinden 24 saatten az bir süre sonra serbest bırakılması, yeniden toplanma ve intikam potansiyelinin kanıtı ve sinyalidir çünkü 24 Eylül'de resmi ve askeri açıdan Belgrad başarısız oldu." ifadesini kullandı.

Sırbistan'ın, Kosova polisini suçlayıp Kosovalı Sırplar üzerinde baskıcı bir güç olarak göstermeyi amaçladığını vurgulayan Kurti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarısız oldular ve bu da onları çok çaresiz bıraktı. Sırp devletinin en az dört katmanının, yani Cumhurbaşkanlığı, İstihbarat Teşkilatı, Savunma Bakanlığı ve Sırp Ordusunun, Banjska köyündeki terörist saldırısına katılımını dünyanın gözü önünde belgelemek, diğer istikrarsızlaştırıcı senaryolar için ek bir motivasyon kaynağıdır."

Kurti, ayrıca Kosovalı Sırplara, gelecek günler, haftalar ve aylarda düzenlenebilecek kötü niyetli şiddet eylemlerine karşı dikkatli ve kontrollü olmaları, kişilerin şüpheli davranışlarını Kosova polisine bildirmeleri çağrısında bulundu.

Sırbistan’ın silahlı Sırp grubu destekleyerek kahraman ve şehit muamelesi yaptığına dikkati çeken Kurti, "Sırbistan'ın mevcut rejimi, dünya görüşü, hedefleri, davranışları, yöntemleri ve eylemleri açısından daha önce hiçbir zaman (eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan) Miloseviç'in Sırbistan'ına bugün olduğundan daha fazla benzememişti." diye konuştu.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda, en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken, olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.