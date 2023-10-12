İspanya İsrail'den 429 kişiyi tahliye etti

İspanya Savunma Bakanlığının X'te yaptığı paylaşıma göre, dün Tel Aviv'e gönderilen 2 uçakla tahliye edilen 429 kişi Madrid'deki Torrejon de Ardoz askeri hava üssüne ulaştı.

Tahliyesi gerçekleştirilenlerin 334'ünün İspanyol, 41'inin Latin Amerikalı, 22'sinin Avrupa ülkelerinin, 32'sinin de diğer ülke vatandaşı olduğu bilgisi verildi.

İsrail'deki diplomatik personel de dahil olmak üzere daimi ikamet eden İspanyolların tahliye edilmediği kaydedildi.

Tahliye edilen kişileri, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares karşıladı.

İspanyol gazetesi El Mundo'ya göre, 10 Ekim'de başlayan tahliye operasyonu tamamlandı.

İsrail'deki İspanya Büyükelçiliği, 10 Ekim'de, X'te yaptığı paylaşımda, ülkede bulunan ve ayrılma imkanı olmayan vatandaşlarının kendileriyle irtibata geçmelerini istedikten sonra tahliyeler başlamıştı.