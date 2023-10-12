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Dünya
AA 12.10.2023 13:39

İsrail ordusu: 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından tutulduğu bilgisini verdik

İsrail ordusu, 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğuna dair bilgi verildiğini duyurdu.

İsrail ordusu: 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından tutulduğu bilgisini verdik
[Fotograf: AA]

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.

Hagari, yakınlarının akıbetiyle ilgili açıklama bekleyen ailelerin durumunun farkında olduklarını ancak "uzun zaman alsa da yüzde 100 doğrulama yapmaları gerektiğini" ifade etti.

Sözcü Hagari, 97 aileye akrabalarının Hamas tarafından tutulduğu bilgisini ilettiklerini kaydetti.

Öte yandan İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch, kayıpları bulmak için istihbari ve operasyonel açıdan çaba gösterdiklerini söyledi.

Emekli general Hirsch ayrıca rehinelerin ailelerine devlet yardımı sağlamak için de çabaladıklarını ifade etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Aileler Genel Merkezi Üyesi Samson Liebman, 800'den fazla kayıp başvurusu aldıklarını; başvuranların hepsinin birinci derece akraba olmadığını ifade etti.

Liebman ayrıca, bilgi ve yardım sağlamak amacıyla 13 Ekim'de toplantı düzenleyeceklerini kaydetti.

İsrail tarafı, rehinelerin sayısının 100'den fazla olduğunu savunurken, Hamas ise henüz net bir sayı vermedi.

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