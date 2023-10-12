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Dünya
TRT Haber 12.10.2023 13:18

Mısır: Refah Sınır Kapısı açık tutuluyor

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açık tutulduğunu duyurdu.

Mısır: Refah Sınır Kapısı açık tutuluyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Mısır Dışişleri Bakanlığı, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik uluslararası yardımı Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki Al Arish Havaalanı'na yönlendirdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı çevresini hedef almıştı.

İsrail Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ı vurdu
İsrail Gazze'nin Mısır'a açılan kapısı Refah'ı vurdu

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre Tel Aviv, Mısır'a "Gazze'ye tedarik yaparsanız, kamyonları vururuz." mesajı göndermişti.

BM: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor
BM: Gazze nüfusunun büyük bir kısmı soykırıma maruz kalıyor

Saldırının ardından Mısır, Gazze'deki Refah sınır kapısını kapatmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur
Hamas: Aksa Tufanı, birinci dereceden bir savunma operasyonudur

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1354 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 49 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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