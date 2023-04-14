Açık 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.04.2023 06:22

Burkina Faso terörle mücadele için seferberlik ilan etti

Burkina Faso'da son dönemde artan terör saldırılarıyla mücadele amacıyla seferberlik ilan edildi.

Burkina Faso terörle mücadele için seferberlik ilan etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, yıl başından bu yana süren terör saldırılarıyla etkin mücadele amacıyla genel seferberlik ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, seferberlik ilanının amacının, terörle mücadelede atılacak her türlü adıma yasal bir çerçeve çizmek olduğu kaydedildi.

Seferberliğin ne şekilde uygulanacağına ilişkin detay verilmezken, bazı kaynaklar, terörden en çok etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan edilebileceğini öne sürdü.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar sık sık saldırı düzenliyor.

Son olarak geçen hafta Nijer sınırına yakın iki köye düzenlenen saldırılarda 44 kişi ölmüş, şubatta da kuzeyde düzenlenen başka bir saldırıda 51 asker yaşamını yitirmişti.

Artan saldırılar nedeniyle ay başında, Genelkurmay Başkanı değiştirilmişti ve bu göreve Celestin Simpore getirilmişti.

ETİKETLER
Burkina Faso
Sıradaki Haber
Pentagon'dan YPG'ye destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:45
Selahaddin Eyyubi Cami bugün ibadete açılıyor
06:40
Kuzey Kore, bugüne kadarki "en güçlü" füzesini test etti
06:35
Kamyonun çarptığı direk otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı
06:32
Hollanda Başbakanı Rutte iftara katıldı
06:30
Pakistan'da hükümet ile Anayasa Mahkemesi arasında "tasarı" krizi sürüyor
06:28
Lady Gaga, Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanı oldu
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları: Muttalip Çelik'in 28 yıldır acısı hala taze
Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları: Muttalip Çelik'in 28 yıldır acısı hala taze
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ