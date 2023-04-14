Burkina Faso terörle mücadele için seferberlik ilan etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, yıl başından bu yana süren terör saldırılarıyla etkin mücadele amacıyla genel seferberlik ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, seferberlik ilanının amacının, terörle mücadelede atılacak her türlü adıma yasal bir çerçeve çizmek olduğu kaydedildi.

Seferberliğin ne şekilde uygulanacağına ilişkin detay verilmezken, bazı kaynaklar, terörden en çok etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan edilebileceğini öne sürdü.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar sık sık saldırı düzenliyor.

Son olarak geçen hafta Nijer sınırına yakın iki köye düzenlenen saldırılarda 44 kişi ölmüş, şubatta da kuzeyde düzenlenen başka bir saldırıda 51 asker yaşamını yitirmişti.

Artan saldırılar nedeniyle ay başında, Genelkurmay Başkanı değiştirilmişti ve bu göreve Celestin Simpore getirilmişti.