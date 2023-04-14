Suudi Arabistan'da dört özel ekonomik bölge açıldı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman , ülkenin stratejik bölgeleri olarak, Riyad, Cazan, Ras el-Hayr ve Cidde'deki Kral Abdullah Ekonomik Kentinde "dört özel ekonomik bölge" açıldığını duyurdu.

Bin Selman, özel ekonomik bölgelerin, istisnai bir yatırım deneyimi sağlamak ve Suudi Arabistan'ın Orta Doğu ve Afrika'ya geçiş kapısı ve Doğu ile Batı pazarları arasında bir bağlantı olarak konumunu pekiştirmek için yatırımcı merkezli entegre lojistik ve endüstriyel platformlar oluşturacağını kaydetti.

Suudi Arabistan'da Özel Ekonomik Şehirler ve Bölgeler Kurumu tarafından düzenlenen bu özel ekonomik bölgelerin, uluslararası şirketleri çekme, doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmenin yanı sıra uzun vadeli bir programın ilk aşamasını temsil etmesi hedefleniyor.