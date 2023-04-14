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Dünya
AA 14.04.2023 00:40

Avusturya’da son 10 ayda 700 insan kaçakçısı yakalandı

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, düzensiz göçle mücadele kapsamında emniyet güçlerinin Mayıs 2022-Mart 2023 döneminde 700 insan kaçakçısını yakaladığını açıkladı.

Avusturya’da son 10 ayda 700 insan kaçakçısı yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner, basına yaptığı açıklamada, polisin organize suç oluşumları ve insan kaçakçılarına yönelik yürüttüğü çalışmalara değindi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında organize suç örgütlerinin bu durumu suistimal ettiğini, bu süreçte yasa dışı yollarla ülkeye girişlerin arttığını belirten Karner, "Şengen bölgesi" olarak adlandırılan sistemin yeterince iyi işlemediğini ileri sürdü.

Karner, insan kaçakçılarına ve organize suç oluşumlarına yönelik her türlü önlemin alınması gerektiğini vurgulayarak, Mayıs 2022-Mart 2023 döneminde 700 insan kaçakçısının gözaltına alındığını, bu süreçte Romanya asıllı bir kişinin 6 bin kişiyi yasa dışı yollarla Avusturya’ya getirdiğini aktardı.

Sınırlardaki kontrollerin sürdürülmesinin önemine işaret eden Karner, düzensiz göçle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

İçişleri Bakanı Karner, 12 Nisan’da ülkesinin Macaristan ve Slovakya sınırlarında uygulanan kontrolleri 6 ay daha uzatmak istediklerini açıklamıştı.

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