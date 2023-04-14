Açık 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 14.04.2023 05:12

Pentagon'dan YPG'ye destek

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Ryder, 2014’ten bu yana Suriye’de "SDG" ismini kullanan YPG terör örgütüyle iş birliği yaptıklarını söyledi. Ryder, aksi yöndeki resmi raporlara karşın, "Suriye Demokratik Güçleri" adını verdikleri örgütün PKK olmadığını iddia etti.

Pentagon'dan YPG'ye destek
[Fotograf: AP]

ABD terör örgütünü korumaya devam ediyor. Pentagon Sözcüsü, terör örgütü YPG/PKK elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile ABD askerlerinin aynı araçta olması hakkında konuştu.

Tuğgeneral Ryder, TRT Muhabiri Yunus Paksoy'un, ABD askerlerinin, PKK ile ilişkisi sebebiyle Türkiye için meşru hedef olan terör örgütü elebaşına eşlik etmesinin, kendilerini endişelendirip endişelendirmediği sorusu üzerine, "kaygı duymadıklarını" söyledi.

ABD'nin eski Şam Büyükelçisi'nden Biden yönetimine YPG eleştirisi
ABD'nin eski Şam Büyükelçisi'nden Biden yönetimine YPG eleştirisi

"SDG, PKK değil, onlarla 2014'ten beri ortağız"

Ryder, günlük basın toplantısında, Paksoy'un, “ABD askerleri SDG’nin başı ile seyahat ettiğinde, bu adamın PKK ile onlarca yıldır olan ilişkisinden ötürü, ABD askerlerinin meşru hedef haline geldiğine dair Pentagon’da endişe yok mu? Özellikle en büyük NATO müttefiklerinizden biri için. ABD istihbaratının, PKK ile ilişkilerini gayet iyi bildiğini düşünüyorum." sorusuna karşılık şöyle cevap verdi:

“Hayır. SDG ile 2014-2015’ten beri ortaklığımız var. Uzun süredir ilişkimiz var. Onlar, PKK değil. DAEŞ’i mağlup etmek için ortaklık kurduk. Uzun süredir ortak operasyonlar yapıyoruz. Yani, hayır.”

ABD istihbarat ve savunma raporlarında aksi belirtilmesine karşın Ryder, SDG'nin PKK olmadığını iddia etti.

Operasyonun, DEAŞ ile mücadele kapsamında olduğunu söyledi.

ETİKETLER
ABD Pentagon PKK/YPG
Sıradaki Haber
Fransa'da karar günü: Emeklilik düzenlenmesine ilişkin karar açıklanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:57
Selahaddin Eyyubi Camii bugün ibadete açılıyor
06:40
Kuzey Kore, bugüne kadarki "en güçlü" füzesini test etti
06:35
Kamyonun çarptığı direk otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı
06:32
Hollanda Başbakanı Rutte iftara katıldı
06:30
Pakistan'da hükümet ile Anayasa Mahkemesi arasında "tasarı" krizi sürüyor
06:28
Lady Gaga, Biden'ın yeni kültür ve sanat danışmanı oldu
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
Ülke genelinde hava sıcaklıkları artacak
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları: Muttalip Çelik'in 28 yıldır acısı hala taze
Terör örgütü PKK'nın sivil katliamları: Muttalip Çelik'in 28 yıldır acısı hala taze
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ