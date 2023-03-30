ABD'nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, ABD-terör örgütü PYD/YPG ilişkisini değerlendirdi, Washington'un,, Ankara'nın Suriye'deki güvenlik endişelerini ciddiye almadığını söyledi.

Biden yönetimini terör örgütü YPG stratejisini eleştiren Ford "Bence Washington'ın geneli Amerika'nın YPG ile ilişkisinin Türkiye'yi ne kadar kızdırdığını anlamıyor" dedi.

Biden yönetiminin terör örgütü YPG ile ortaklığa gerekçe olarak gösterdiği terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi ise "imkansız görev" olarak tanımladı.

Büyükelçi Ford, ABD'nin DEAŞ'ı yenmek için YPG'ye verdiği desteğin 2015-2019 yıllarında sadece acil kısa vadeli bir faydası olduğunu savundu.

ABD Eski Şam Büyükelçisi Ford, terör örgütü YPG/PKK ilişkisi için ise; "YPG ile PKK arasında çok büyük bir fark yok. Kamışlı'da insanlar, sık sık Kandil şivesi duyduklarını söylüyorlar. Kandil'den geldiklerini biliyoruz" ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK ile YPG ilişkisinin ABD yönetimi tarafından inkar edilmesini aptalca olarak niteleyen Ford, Washington'un durumu "güvenlik sorunu" olarak görme eğiliminde olduğunu belirtti.

Ford, Suriye'deki Amerikan birliklerinin "eve dönmesi gerektiğine" inandığını dile getirdi.