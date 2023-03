Yaşamın Geleceği Enstitüsü (Institute for the Future of Life) tarafından yayınlanan mektupta, "Güçlü yapay zeka sistemleri, ancak etkilerinin olumlu olacağından ve risklerinin yönetilebilir olacağından emin olduğumuzda; doğru, güvenli, yorumlanabilir, şeffaf, sağlam, uyumlu, güvenilir olduğunda geliştirilmelidir" denildi.

İmzacılar arasında Elon Musk, Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak ve transhümanist tarihçi Yuval Noah Harari gibi tanıdık isimler de var.

AI aleyhindeki mektup yapay zeka hakkında ne diyor?

Serbest meslek sahibi olma ve yanlış bilginin artması, mektupta vurgulanan AI teknolojileriyle ilgili ana endişelerden ikisi.

Yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi için GPT 4, ve benzeri AI çözümlerinin "kamuya açık ve doğrulanabilir" olması gerektiği söyleniyor.

Mektup metninde "Bu duraklama hızlı bir şekilde düzenlenemezse, hükümetler devreye girmeli ve bir askıya alma başlatmalıdır" ifadesi yer alıyor.

Musk, makine zekasının insanlarınkini gölgede bıraktığı noktanın 2025'te geleceğini ve insanların süper bilgisayarların evcil hayvanları olma riskiyle karşı karşıya kalacağını tahmin ederek uzun süredir yapay zekanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Yaşamın Geleceği Enstitüsü, Londra merkezli Founders Pledge grubu ve Silicon Valley Community Foundation tarafından finanse ediliyor.