Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 08:41Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
ABD'de iki askeri helikopter çarpıştı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Kentucky eyaletinde iki askeri helikopter çarpıştı.
New York Times'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, eyalette ABD ordusuna ait iki helikopter, gece yürütülen eğitim faaliyetinde çarpıştı.
Mürettebatın durumuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.
Etiketler: ABD
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