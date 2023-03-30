Eyaletin önemli bir tarım bölgesi olan Central Valley'de yolların ve tarlaların neredeyse tamamen su altında kaldığı görüldü.

Bölgede son haftalarda binlerce kişi, evlerini boşaltmak zorunda kalmıştı.

Yerel medya, suyu tarıma yönlendirildiği için kuruyan Tulare Gölü'nün yeni yağışlar sonucu tekrar su tutabileceğini duyurdu.