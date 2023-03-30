Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 09:11Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
California'daki sel dron kamerasında
ABD'nin California eyaletinde kaydedilen dron görüntüleri, selin verdiği hasarı ortaya koydu.
Eyaletin önemli bir tarım bölgesi olan Central Valley'de yolların ve tarlaların neredeyse tamamen su altında kaldığı görüldü.
Bölgede son haftalarda binlerce kişi, evlerini boşaltmak zorunda kalmıştı.
Yerel medya, suyu tarıma yönlendirildiği için kuruyan Tulare Gölü'nün yeni yağışlar sonucu tekrar su tutabileceğini duyurdu.
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