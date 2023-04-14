Fransa'da karar günü: Emeklilik düzenlenmesine ilişkin karar açıklanacak

Macron’un emeklilik yaşını 62’den 64’e çeken düzenlemesinin ardından Fransa’da sular durulmuyor.

İşçi sendikaları dün 12. kez kitlesel greve gitmişti. Fransa genelinde aylardır milyonlarca kişi bu durumu protesto ediyor.

Macron’un meclisi devre dışı bırakarak yasalaştırdığı o reform için Anayasa Mahkemesi son sözü söyleyecek.

Fransa’daki muhalefet liderleri mahkemeye çağrı yaparak “ateşe kızgın yağ dökülmemeli” açıklamasında bulundu.

Mahkemeden “düzenleme anayasaya uygundur” kararı çıkarsa, ülke genelinde olayların büyümesinden endişe ediliyor.