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Dünya
TRT Haber 14.04.2023 04:28

Fransa'da karar günü: Emeklilik düzenlenmesine ilişkin karar açıklanacak

Fransa’da gözler anayasa mahkemesinin alacağı karara çevrilmiş durumda. Mahkeme, Cumhurbaşkanı Macron’un emeklilik reformunu Meclis’e getirmeden, kararname ile kabul etmesi kararını değerlendirecek.

Fransa'da karar günü: Emeklilik düzenlenmesine ilişkin karar açıklanacak
[Fotograf: Reuters]

Macron’un emeklilik yaşını 62’den 64’e çeken düzenlemesinin ardından Fransa’da sular durulmuyor.

İşçi sendikaları dün 12. kez kitlesel greve gitmişti. Fransa genelinde aylardır milyonlarca kişi bu durumu protesto ediyor.

Macron’un meclisi devre dışı bırakarak yasalaştırdığı o reform için Anayasa Mahkemesi son sözü söyleyecek.

Fransa'daki protestolara 1,5 milyon kişi katıldı
Fransa'daki protestolara 1,5 milyon kişi katıldı

Fransa’daki muhalefet liderleri mahkemeye çağrı yaparak “ateşe kızgın yağ dökülmemeli” açıklamasında bulundu.

Mahkemeden “düzenleme anayasaya uygundur” kararı çıkarsa, ülke genelinde olayların büyümesinden endişe ediliyor. 

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