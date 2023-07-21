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Dünya
AA 21.07.2023 14:40

Brezilya Anayasası ilk kez resmi olarak yerli bir dile çevrildi

Brezilya Anayasası, ilk kez, Amazonlardaki hakim yerli dillerinden biri olan Nheengatu diline resmi olarak çevrildi.

Brezilya Anayasası ilk kez resmi olarak yerli bir dile çevrildi
[Fotograf: Reuters]

Brezilya Anayasasının Nheengatu'ya çevrilmiş hali kamuoyuyla paylaşıldı.

Anayasanın yerel dile çevrilmesine ilişkin "Sao Gabriel da Cachoeira" adlı Amazon bölgesinde yapılan törene yerli topluluk liderlerinin yanı sıra Brezilyalı yetkililer de katıldı.

"Alto Rio Negro" ve "Medio Tapajos" bölgelerinden 15 yerlinin katkılarıyla yapılan çeviri, anayasanın ülke tarihinde "yerli bir dile resmi olarak" çevrilmesi yönüyle bir ilk oldu.

Çeviri anayasa tarihinde bir kilometre taşı

Brezilya Federal Yüksek Mahkeme (STF) Başkanı Rosa Weber, çevirinin "anayasa tarihinde bir kilometre taşı" olduğu yorumunu yaptı.

Anayasanın yerel bir dile çevrilmesi Brezilya'nın kültürel ve dilsel çeşitliliğinin korunmasının yanı sıra yerli haklarına dair farkındalığın arttırılması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

305 etnik grubun 274 yerli dili konuştuğu Brezilya'da, yalnızca Portekizce resmi dil olarak kabul ediliyor.

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