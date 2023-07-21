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Dünya
AA 21.07.2023 14:31

Polonya askeri birliklerini Belarus sınırına kaydıracak

Polonya, Belarus askerlerinin Rus özel güvenlik şirketi Wagner tarafından eğitilmesi nedeniyle, askerlerini Belarus sınırına kaydıracağını açıkladı.

Polonya askeri birliklerini Belarus sınırına kaydıracak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi Yetkilisi Zbigniew Hoffmann, Polonya haber ajansı PAP'a yaptığı açıklamada, Wagner varlığının oluşturduğu tehditleri değerlendiren Savunma Bakanlığının, askerleri Belarus sınırına kaydırma kararı aldığını bildirdi.

Belarus Savunma Bakanlığı, Polonya sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Brest kentinde özel kuvvetler biriminin Wagner temsilcilerince eğitildiğini açıklamıştı.

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Belarus, Wagner Grubuna ülkeye yerleşmesi önerisinde bulunmuştu

Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, beraberindeki savaşçılarla haziranda Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin'in Belarus'a gitmesi sonrasında Wagner'in ülkeye yerleşmesi için öneride bulunan Lukaşenko, Belarus ordusunun Wagner savaşçılarının tecrübelerinden yararlanabileceğini kaydetmişti.

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Prigojin: Wagner paralı savaşçı birlikleri Belarus'ta
Prigojin: Wagner paralı savaşçı birlikleri Belarus'ta

Wagner'in kurucusu Prigojin, önceki gün paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini söylemişti.

Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirmişti.

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