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Dünya
AA 19.07.2023 20:50

Prigojin: Wagner paralı savaşçı birlikleri Belarus'ta

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini açıkladı.

Prigojin: Wagner paralı savaşçı birlikleri Belarus'ta
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, ​​​​​​​Wagner’e ait sosyal medya hesaplarında yayınlanan videodaki görüntü ve ses kayıtlarına göre, Prigojin, birliklerine yönelik konuşma yaptı.

Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin de birliklere yönelik hitapta bulundu.

Belarus topraklarına geldiği için savaşçılarını tebrik eden Prigojin, “Onurlu bir şekilde savaştık, Rusya için çok şey yaptınız. Şimdi cephede olanlar, oraya katılmamıza gerek olmayan bir utançtır. Kendimizi tam olarak kanıtlayabileceğimiz anı beklemek için de bir süre Belarus'ta olmamıza karar verildi.” ifadelerini kullandı.

Belarus’ta iken Belarus ordusunu “dünyanın en iyi ikinci ordusu” yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirdi.

Prigojin, eğitim ve artan deneyimleri sonrasında Wagner paralı savaşçılarının Afrika’ya yeni bir yola gideceklerini belirterek, “Kendimizi utandırmak zorunda kalmayacağımızdan emin olduğumuzda belki de (Ukrayna’daki) özel askeri operasyona geri döneriz.” diye konuştu.

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