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Dünya
Reuters 21.07.2023 15:45

Rusya ve Çin'den Japon Denizi'nde ortak tatbikat

Rusya ve Çin deniz kuvvetleri Japon Denizinde “Kuzey Etkileşimi-2023” ortak deniz tatbikatına devam ediyor.

Rusya ve Çin'den Japon Denizi'nde ortak tatbikat

Çin Savunma Bakanlığının açıklamasına göre “Kuzey Etkileşimi-2023” tatbikatının amacı, stratejik deniz yollarının güvenliğini sağlamak, Çin ve Rus silahlı kuvvetleri arasındaki stratejik etkileşim düzeyini arttırmak, bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa koruma yeteneğini güçlendirmek ve çeşitli güvenlik sorunlarına yanıt vermek.

Çin'in ABD ile jeostratejik rekabetinin ve bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, Pekin yönetimini "ortak düşman" algısıyla benzer meydan okumalarla karşı karşıya olan Moskova ile yakınlaştırmıştı.

Çin, savaşın ardından Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlara katılmadı

Çin, her ne kadar savaşın ardından Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımlara katılmasa da ABD ve Avrupa ile ekonomik ilişkilerine zarar vermemek için yaptırımların çerçevesine büyük ölçüde uymuştu.

Öte yandan Pekin, yaptırımların Avrupa ile Rusya arasındaki alışverişleri kısıtlamasıyla yön değiştiren ticaretten de kazanç sağlamış, savaşın ardından iki ülke arasındaki ticaret hacminin, başta enerji alanında arttığı gözlenmişti.

ABD ve Avrupa, Rusya'ya savaşta silah desteği sağlamaması yönünde Çin'i uyarırken Pekin, doğrudan silah satışı yapmasa da Moskova ile ortak askeri tatbikatlar dahil askeri iş birliğini sürdürmüştü.

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