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Dünya
AA 21.07.2023 14:34

Azerbaycan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Azerbaycan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsveç makamlarına, suçlulara karşı gerekenin yapılması ve bu tür nefret suçlarının önlenmesi çağrısında da bulunuldu.

Ne oldu?

İsveç'te bir kez daha skandala imza atıldı. Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı eylemi yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, skandala sert tepki gösterdi. Provokatif eylemi kınayan Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha, İsveç makamlarının, bu tür eylemlere izin vermeye devam etmesinden derin hayal kırıklığı duyulduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de saldırıyı kınadı. Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğu mesajını verdi.

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