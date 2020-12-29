Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), "Mali'de 10-13 Temmuz arasında düzenlenen eylemlerde işlenen insan hakkı ihlalleri" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, olanları anlamak için göstericiler, dolaylı ya da doğrudan tanıklar, muhalefet platformu M5-RFP'den isimler, kadın ve gençlik örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve hastane personeliyle yaklaşık 200 mülakat yapıldığı bilgisi verildi.

Eylemlerde, 2'si erkek 14 gösterici başkent Bamako'da güvenlik güçlerince orantısız güç kullanımı sonucu öldürüldü.

"Mali'de 200 kişi keyfi olarak gözaltına alındı"

Çıkan olaylarda 40 göstericinin yanı sıra 118 güvenlik görevlisi de yaralandı. Rapora göre, 6'sı kadın, 7'si çocuk 200 kişi de "keyfi olarak" gözaltına alındı.

Raporda, güvenlik güçlerinin yargısız infazlar, keyfi gözaltılar ve orantısız güç kullanımı ile insan haklarını ihlal ettiği ortaya konuldu. Tüm kanıt ve belgelerin adli makamlara sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

MINUSMA Başkanı Mahamat Saleh Annadif de faillerin hakim karşısına çıkarılması için Malili yetkililere, bağımsız, şeffaf ve tarafsız bir soruşturma çağrısı yaptı.

Mali'de neler yaşandı?

Mali'de 29 Mart ve 19 Nisan'da yapılan milletvekili seçiminin geçici sonuçlarına göre seçilemeyen 31 vekilinin kazandığının duyurulması, ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, haziranda yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş katılımlı protestolar düzenlemişti.

M5 RFP, Anayasa Mahkemesi ile mart-nisan aylarındaki genel seçim sonuçlarıyla oluşan parlamentonun feshedilmesi ve başbakanın istifasını istemiş, talepleri karşılanmayınca da sivil itaatsizlik çağrısı yapmıştı. 10,11,12 ve 13 Temmuz'da da sokağa inen göstericiler, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Eylemciler, meclis, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmıştı. Devrik lider İbrahim Boubacar Keita, gösterilerin 2'nci gününde Anayasa Mahkemesini feshettiğini duyursa da sokaktaki öfke dinmemişti.

Muhalefetin istifasında direndiği Keita, 18 Ağustos'ta düzenlenen askeri darbeyle devrilmişti.