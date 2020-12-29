ABD Başkanı Donald Trump'ın "600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma" çağrısı üzerine gündeme gelen tasarı, 134'e karşı 275 oyla kabul edildi.

COVID-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma tasarısının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Trump destek paketini "rezalet" olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, nakit yardımının yer aldığı koronavirüs salgınına karşı ekonomik destek paketini 27 Aralık'ta imzalamıştı.

Trump, Kongrenin onayı ile kendisine imzaya sunulan destek paketini daha önce "rezalet" olarak nitelendirdi.

600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketi ile bütçenin yer aldığı tasarıyı imzalamamıştı.

Yıllık geliri 75 bin dolar altında olanlara yardım

Trump'ın çağrısı üzerine geçen hafta harekete geçen Temsilciler Meclisinin Demokrat üyeleri, 600 dolarlık nakit yardımını 2 bin dolara çıkarma girişiminde bulunmuştu.

Cumhuriyetçiler, Trump'ın çağrısına rağmen Demokratların teklifini reddetmişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise konuyu pazartesi günü yeniden gündeme getireceğini açıklamıştı.

Ekonomik destek paketinde, 2019'da yıllık geliri 75 bin dolar ve altında olanlara doğrudan 600 dolar nakit yardımı yapılması öngörülmüştü.