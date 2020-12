Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni yıl mesajında tüm dünyada herkesin "hayatını alt üst eden ve acı getiren" koronavirüs salgınının ardından 2021'in umut getirmesi temennisinde bulundu.

Guterres, salgının beraberinde getirdiği yoksulluk, eşitsizlik, açlık ve şiddete karşı insanların birbirlerine yardım eli uzattığına dikkat çekti.

Antonio Guterres, birlik beraberlik ve dayanışma ile umut ışıklarının dünyanın her yerine ulaşacağını söyledi.

"Hep birlikte doğa ile barışıp iklim kriziyle mücadele edelim, COVID-19'u yenelim ve 2021'i şifa yılı yapalım. Ölümcül bir virüsten kurtulalım, bozuk ekonomileri ve toplumları iyileştirelim, bölünmüşlüğü iyileştirelim ve gezegeni iyileştirmeye başlayalım."

2020 has been a year of trials, tragedies and tears.



But a New Year lies ahead. And with it, we see rays of hope.



