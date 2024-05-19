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Türkiye
AA 19.05.2024 00:25

Ayasofya'dan Eminönü'ne Filistin için meşaleli yürüyüş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "İşgalin son bulması ve Filistin’in özgürlüğü için meşalelerle yürüyoruz" sloganıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünden Eminönü Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

Ayasofya'dan Eminönü'ne Filistin için meşaleli yürüyüş
[Fotograf: AA]

Akşam namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan kalabalık, ellerindeki meşalelerle Eminönü Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketlerini taşıyan gruptakiler, Türkçe ve İngilizce sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

​​​​​​​Çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüşün sonunda Eminönü Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yürüyüşe katılan Fransız aktivist ve uluslararası hukuk profesörü Frank Romano, burada yaptığı konuşmada, Filistinlilerle ve Eminönü'ndeki kalabalıkla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Romano, Gazze'ye gidecek filoyla ilgili olarak, "Filonun yola çıkacağından asla umudu kesmedim. Elbet yola çıkacağız. Katliamları ve Filistinlilerin direndiğini gördüğümüz için umudumu yitirmedim. Emin olun Filistinli insanlar sizin onlarla birlikte olduğunuzu biliyorlar." diye konuştu.

Milli sporcu ve Kudüs Nişanı sahibi Necmettin Erbakan Akyüz de "İsrail'e bugün dolaylı yoldan hizmet eden, ülkemizde ve dünyanın her yerinde bulunan siyonizm lobilerinin her daim karşısında olacağız." dedi. Konuşmaların ardından yürüyüş sona erdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Gazze Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti Ayasofya Camii
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