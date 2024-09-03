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Dünya
AA 03.09.2024 23:22

BM: İsrail, Cenin'e değerlendirme misyonu göndermemizi engelledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güvenlik güçlerinin, işgal altında olan Batı Şeria'daki Cenin kentine bir değerlendirme misyonu göndermesini engellediğini bildirdi.

BM: İsrail, Cenin'e değerlendirme misyonu göndermemizi engelledi
[Fotograf: Reuters]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ordusunun "ölümcül savaş taktikleri" kullanması sonucu can kaybının arttığını belirten Dujarric, sadece 1 haftada aralarında çocukların da bulunduğu 20'den fazla kişinin öldürüldüğünü ifade etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin Cenin'e değerlendirme misyonu göndermek için bazı örgütlerle birlikte hazırlık yaptığını dile getiren Dujarric, söz konusu misyonun İsrail güvenlik güçleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'ya erişim engellerinin insani yardımları etkilediğini, ambulans ve sağlık ekiplerinin girişinin 1 haftadır ertelendiğini söyledi.

Gazze ile birlikte Batı Şeria'daki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Dujarric, "Gelişmeler çok yanlış yönde ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aşılama programı

Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'de başlayan "çocuk felci aşılama programına" ilişkin de konuşan Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in aşılama programını yakından takip ettiğini belirtti.

Dujarric, Guterres'in, enkazların arasında çocukların aşılandığı görüntülerden çok etkilendiğini dile getirerek, "Aşı için verilen ara, Gazze'de dehşet dalgalarının arasında bir ümit ışığı." dedi.

Guterres'in, esirlerin öldürülmesini de kınadığını belirten Dujarric, Genel Sekreterin acilen esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes çağrısını yinelediğini bildirdi.

Aşılama programının ikinci aşamasının 4 hafta sonra gerçeklemesi gerektiğine işaret eden Dujarric, "Çocukların ikinci dozu alması şart ve hayati öneme sahip. İsrail ve diğer Filistinli grupların çocukların aşılanması için çatışmaya ara verme konusunda mutabakat sağlayacaklarını umuyoruz." diye konuştu.

Netanyahu'nun gösterdiği harita

Dujarric, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, düzenlediği basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'nın "ilhak edildiği" İsrail haritasını göstermesiyle ilgili ise Netanyahu'nun bunu ilk kez yapmadığını, geçen yıl BM Genel Kurulu sırasında benzer bir harita gösterdiğini anımsattı.

Dujarric, "Bizim tutumumuz ve kabul ettiğimiz harita açık. Böyle haritaların kullanılması iyiye işaret değil ve durumu kolaylaştırmıyor." ifadesini kullandı.

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