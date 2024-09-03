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Dünya
AA 03.09.2024 22:35

Ukrayna: Rusya'nın Poltava saldırısında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 271'e çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Poltava kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e, yaralıların sayısının da 271'e yükseldiğini bildirdi.

Ukrayna: Rusya'nın Poltava saldırısında ölü sayısı 51'e, yaralı sayısı 271'e çıktı

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü açıklamada, Rus ordusunca bugün Poltava'ya düzenlenen hava saldırısı hakkındaki son gelişmeleri aktardı.

Mevcut bilgilere göre saldırı nedeniyle ölenlerin sayının 51'e, yaralıların sayısının ise 271'e çıktığı bilgisini veren Zelenskiy, "Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, molozlar kaldırılıyor." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun saldırıda iki balistik füze kullandığını kaydeden Zelenskiy, olay yerinde incelemelerin yapıldığı ve soruşturmanın başlatıldığını da duyurdu.

Saldırıda bir eğitim kurumu ve yanındaki hastane hasar görmüştü

Zelenskiy gündüz saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Poltava'ya füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü ifade etmişti.

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