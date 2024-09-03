Lübnan'ın güneyinde BM çalışanı bir kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı

UNIFIL Sözcü Yardımcısı Candice Ardell, yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızdan biri, UNIFIL bünyesinde görev yapan İspanyol birliğine hizmet götürdüğü sırada açılan ateş sonucu yaralandı." dedi.

Bunun, son iki günde UNIFIL birliğine düzenlenen ikinci saldırı olduğuna işaret eden Ardell, dün de aynı bölgeden geçen İspanyol birliğinin yakınına ateş açıldığı ve uçuşan taşların araçlardan birine isabet ettiğini belirtti.

Lübnan'ın güneyinde İsrail ile Hizbullah arasında devam eden karşılıklı atışmalarda UNIFIL çalışanları da dahil sivillerin ciddi anlamda etkilendiğine dikkati çeken Ardell, sivillere zarar veren ve bölgedeki UNIFIL askerlerinin görevlerini etkileyen karşılıklı saldırıların durması gerektiğini kaydetti.

İsrail'in hava saldırısında 4 kişi yaralandı

Bu arada Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun güneydeki Markaba beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, yaralılardan biri hastaneye nakledilirken diğer 3'ünün ise yaraları hafif.

Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere 6 saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.