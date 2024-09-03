Ürdün'den İsrail'in UNRWA'ya yönelik tutumuna karşı ortak uluslararası tepki çağrısı

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Amman'ı ziyaret eden UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile bir araya geldi.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik tutum ve eylemlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Safedi, buna karşı uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Filistin halkına yönelik Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarının devam ettiğine işaret eden Safedi, böyle bir ortamda UNRWA'nın rolünü yerine getirecek başka bir kurum olmadığının altını çizdi.

Safedi ve Lazzarini görüşmede, uluslararası toplumun UNRWA'nın mültecilere temel hizmetleri sunması için ihtiyaç duyduğu finansman ve politik desteği sağlamasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Lazzarini, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaşması konusunda Ürdün'ün verdiği desteğin önemine işaret ederek, UNRWA'ya ilişkin uluslararası destek sağlama konusunda Amman'ın çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail Meclisinde 22 Temmuz'da UNRWA'yı "terör örgütü" ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören 3 yasa tasarısı oylamadan geçmişti.

Lazzarini de sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Wired sitesinin "İsrail, BM'nin Gazze'ye en çok yardım eden kurumunu itibarsızlaştırmak için Google reklamları satın alıyor" başlıklı haberini alıntılayarak, İsrail hükümetinin "UNRWA'yı zayıflatma ve itibarsızlaştırma kampanyası" yürüttüğünü belirtmişti.