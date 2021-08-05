Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden yönetimi yabancılara aşı zorunluluğu getirmeyi planlıyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]
ABD'de Biden yönetimi ülkeye gelecek yabancı ziyaretçilere koronavirüs aşısı zorunluluğu getirmeyi planlıyor.
Haber, Associated Press'de yayımlandı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin ABD'ye gelecek neredeyse tüm yabancı ziyaretçilere COVID-19 aşısı zorunluluğu getirmek için ilk adımı attığını söyledi.
ABD'nin COVID-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Şengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.
ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif COVID-19 testi göstermeleri isteniyor.
Etiketler: ABD Aşı Çalışmaları Koronavirüs Aşısı Joe Biden
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