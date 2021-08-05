Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 00:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kolombiya'da salgın sonrası seyircili oynanan ilk maçta olay çıktı
Kolombiya'da salgının başından bu yana ilk kez seyircili oynanan futbol maçında tribünler karıştı. Rakip taraftarların birbirine girdi, birçok taraftar yaralandı. Kavga yüzünden maça 50 dakika ara verildi.
Uzun süre sonra seyircili oynanan futbol maçına tribünlerde çıkan olaylar damga vurdu. Kolombiya'nın Başkenti Bogota'da oynanan maçta rakip taraftarlar birbirine girdi.
Olaylı maçta 50 dakika ara verildi
Güvenlik güçleri ev sahibi Santa Fe ile misafir Atletico Nacional'li taraftarları ayırmakta güçlük çekti. İlk yarının sonlarına doğru başlayan olaylar yüzünden maça 50 dakika ara verildi.
Olayların fitilinin Atletico Nacional'li bir taraftarın misafir Santa Fe taraftarlarının bulunduğu bölgeye girmesi ile ateşlendiği, birçok taraftarın yaralandığı açıklandı.
Etiketler: Kolombiya
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