Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 31 Temmuz'da yerküredeki gelişmeleri görüntülemek amacıyla yörüngede bulunan Landsat 8 uydusundan Antalya'daki yangınlara dair fotoğraflar paylaştı.

[Fotoğraf: NASA]

Avrupa ve Orta Doğu’da da yangınlar devam ediyor

NASA Türkiye'de 1 haftada 130 orman yangını olduğunu ve bunun son yılların en büyük yangını olduğunu yazdı. 3 Ağustos itibarıyla 9 yangının devam ettiğini duyuruldu.

[Fotoğraf: NASA]

Avrupa ve Orta Doğu'nun kavrulduğunu belirten NASA, Yunanistan'da da büyük yangınlar başladığına vurgu yaptı.