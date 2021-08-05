Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 00:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NASA uydusu ile Türkiye’deki yangınları görüntüledi
[Fotoğraf: NASA]
NASA, Türkiye'deki orman yangınlarının uydu fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar mücadele edilen yangının ne denli büyük olduğunu ortaya koyuyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 31 Temmuz'da yerküredeki gelişmeleri görüntülemek amacıyla yörüngede bulunan Landsat 8 uydusundan Antalya'daki yangınlara dair fotoğraflar paylaştı.
[Fotoğraf: NASA]
Avrupa ve Orta Doğu’da da yangınlar devam ediyor
NASA Türkiye'de 1 haftada 130 orman yangını olduğunu ve bunun son yılların en büyük yangını olduğunu yazdı. 3 Ağustos itibarıyla 9 yangının devam ettiğini duyuruldu.
[Fotoğraf: NASA]
Avrupa ve Orta Doğu'nun kavrulduğunu belirten NASA, Yunanistan'da da büyük yangınlar başladığına vurgu yaptı.
Etiketler: NASA Orman Yangını Yangın
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