İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturduğu ve "trafik ışığı sistemi" adını verdiği seyahat listesinde güncelleme yaptı.

Bu listeye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Hindistan ve Bahreyn, İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve İngiltere'de oturum iznine sahip kişilere otelde zorunlu karantinanın uygulandığı kırmızı listeden, "sarı listeye" alındı.

7 ülke 'yeşil' listeye dahil edildi

Almanya, Avusturya, Slovenya, Slovakya, Letonya, Romanya ve Norveç ise "yeşil listeye" alındı. Bu ülkelerden İngiltere'ye gelen yolculara zorunlu karantina uygulanmayacak. Ancak, bu ülkelerden gelecek kişilerin, yola çıkmadan önce ve varıştan iki gün sonra test yaptırma zorunluluğu devam edecek.

Türkiye 'kırmızı' listede kaldı

Öte yandan, Fransa'dan İngiltere'ye gelen çift doz aşılılar ve 18 yaşından küçükler de karantinaya girmeyecek.

Meksika, Gürcistan, Mayotte Adası ve Fransa'nın denizaşırı topraklarından La Reunion Adası kırmızı listeye alınırken, Türkiye de kırmızı listede kalmaya devam ediyor.

Seyahat listesindeki güncellemenin pazar gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Karantina ücreti 2 bin 285 sterline çıkarıldı

Kırmızı listede yer alan ülkelerden gelenlerin, bedelini kendileri ödeyerek 10 gün havalimanı yakınlarındaki otellerde kalmaları gerekiyor.

Seyahat listesinde yapılan son güncellemeye göre, daha önce 1750 sterlin ödenen zorunlu otel karantinası ücretleri ise 12 Ağustos itibarıyla 2 bin 285 sterline çıkarıldı.