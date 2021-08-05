Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'den Tayvan'a silah satışı
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Joe Biden, Tayvan'a 750 milyon doları bulması beklenen ilk silah satışına onay verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yapılacak silah satışına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdi.
Biden yönetiminin onay verdiği silah anlaşmasına göre ABD, Tayvan'a 750 milyon değerinde 40 yeni M109 tipi uzun namlulu top ile bin 700 hassas güdüm kiti satacak.
Söz konusu kararın Washington-Pekin hattında tansiyonu yükseltmesi bekleniyor.
Pekin yönetimi, Tayvan ve Çin'in uluslararası toplumda "Tek Çin" olduğunu savunuyor.
Tayvan'ın diğer ülkelerle diplomatik ilişki kurmasına karşı çıkıyor.
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