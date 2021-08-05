ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yapılacak silah satışına ilişkin Kongre'yi bilgilendirdi.

Biden yönetiminin onay verdiği silah anlaşmasına göre ABD, Tayvan'a 750 milyon değerinde 40 yeni M109 tipi uzun namlulu top ile bin 700 hassas güdüm kiti satacak.

Söz konusu kararın Washington-Pekin hattında tansiyonu yükseltmesi bekleniyor.

Pekin yönetimi, Tayvan ve Çin'in uluslararası toplumda "Tek Çin" olduğunu savunuyor.

Tayvan'ın diğer ülkelerle diplomatik ilişki kurmasına karşı çıkıyor.