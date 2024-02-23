Açık 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.02.2024 18:55

Biden Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin hapishanede hayatını kaybetmesi dolayısıyla Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldıklarını bildirdi

Biden Rusya'ya 500'den fazla yeni yaptırım açıkladı

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe  Biden, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın ikinci yılı arifesinde yayımladığı mesajda, Navalny'nin ölümü nedeniyle Moskava'ya yönelik yeni yaptırımları duyurdu.

Biden, Navalny'nin ölümü ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı nedeniyle, Rusya'ya karşı 500'den fazla yeni yaptırım uygulanacağını belirtti.

Biden: Navalny'nin ölümünden Putin sorumludur
Biden: Navalny'nin ölümünden Putin sorumludur

Yaptırımların, Rusya'nın finans ve savunma sektörünün yanı sıra "Navalny'nin hapsedilmesiyle bağlantılı" kişileri kapsayacağını vurgulayan Biden, "(Yaptırımlar) Putin'in yurt dışındaki saldırganlığı ve yurt içindeki baskısı için daha da ağır bir bedel ödemesini sağlayacak." ifadesini kullandı.

Biden, yaptırımların yanı sıra Rusya'ya dolaylı olarak destek sağladıkları gerekçesiyle yaklaşık 100 kuruluşa yeni ihracat kısıtlamaları getirildiğini kaydetti.

ETİKETLER
Joe Biden ABD Rusya
Sıradaki Haber
Fransa Ermenistan'a hava savunma sistemleri verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:55
BM: Ukrayna'daki gereksiz savaş dünyanın jeopolitiğini yeniden şekillendirdi
19:33
İngiltere Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in tezlerini savundu
19:34
Murat Kurum: Kandil uzlaşısının adayı İmamoğlu'dur
19:28
YÖKDİL'e 104 bin 485 aday katılacak
19:13
Sakarya'da tefecilik operasyonu: 12 gözaltı
19:10
Konya'da traktörle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Ukrayna'da savaşın izleri
Ukrayna'da savaşın izleri
FOTO FOKUS
Belediyedeki görevlendirmeyle Iğdır'ın çehresi değişti
Belediyedeki görevlendirmeyle Iğdır'ın çehresi değişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ