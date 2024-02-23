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Dünya
AA 23.02.2024 18:15

Avustralya'daki orman yangınlarında 14 bin hektar alan kül oldu

Avustralya'nın güneydoğusundaki Victoria eyaletinde kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 14 bin hektarın üzerinde alan kül oldu.

Avustralya'daki orman yangınlarında 14 bin hektar alan kül oldu
[Fotograf: Reuters]

Avustralya'nın güneydoğusundaki  Victoria eyaletinin batısındaki orman yangınıyla mücadele kapsamında 1000 itfaiyeci görevlendirildi.

Victoria Eyalet Başkanı Jacinta Allan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarda 14 bin hektarın üzerinde alanın kül olduğunu ve çeşitli bölgelerde tahliye uyarısı verildiğini kaydetti.

Avustralya'daki orman yangınlarında 14 bin hektar alan kül oldu

ABC TV'ye konuşan Avustralya Acil Durum Yönetim Bakanı Murray Watt ise eyaletin batısındaki Beaufort kasabasında 5 ila 10 evin yandığını ve zarar gören mülk sayısının artabileceğini bildirdi.

Yetkililer, rüzgarın yangını kuzeydoğuya ittiğini ve Beaufort kasabasının çevresindeki yerleşim birimlerinin yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

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