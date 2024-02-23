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Dünya
AFP 23.02.2024 17:50

Slovenya'dan UNRWA'ya 500 bin euro destek

Slovenya hükümeti, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na 500 bin euro destek kararı aldı.

Slovenya'dan UNRWA'ya 500 bin euro destek
[Fotograf: AA]

Slovenya hükümetince yapılan açıklamada, hükümetin, bugün gerçekleştirilen oturumda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) 500 bin euro mali destek sağlanmasına ilişkin kararı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin UNRWA​​​​​​​'yı destekleme kararıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki önemli insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin devam etmesini sağlama çağrısına yanıt verildiği kaydedildi.

UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi
UNRWA Gazze'deki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi

Hükümetin açıklamasında ayrıca, "Slovenya, Gazze ve Orta Doğu'da temel insan onurunun güvence altına alınması için tüm ortaklarını desteklemek üzere elinden geleni yapmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Belçika, Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

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