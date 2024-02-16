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Dünya
AA 16.02.2024 21:08

Biden: Navalny'nin ölümünden Putin sorumludur

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin hapishanede hayatını kaybetmesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Biden: Navalny'nin ölümünden Putin sorumludur

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Navalny'nin ölümüne ilişkin ABD'nin yaklaşımını ve bundan sonraki muhtemel tutumlarını değerlendirdi.

Navalny'nin öldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığına inanmak için bir sebepleri bulunmadığını dile getiren Biden, "Aleksey Navalny'nin ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullandı.

Rus muhalefet lideri Navalny'nin öldüğü duyuruldu
Rus muhalefet lideri Navalny'nin öldüğü duyuruldu

Moskova'nın Navalny ile ilgili farklı bir söylemde bulunacaklarına işaret eden Biden, "Navalny'nin ölümünden Putin sorumludur. Onun başına gelenlerden Putin sorumludur." dedi.

Biden, Moskova'ya bugüne kadar çok sayıda yaptırım getirdiklerine ve Navalny'nin ölümü bağlamında yeni yaptırımlar olabileceğine dikkati çekti.

 

Avrupa Navalny'nin ölümünden Moskova'yı sorumlu tuttu
Avrupa Navalny'nin ölümünden Moskova'yı sorumlu tuttu

Navalny’nin cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’yi aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalny’nin bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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