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Dünya
AA 16.02.2024 21:00

Guterres Rus muhalif Navalny'nin ölümünün soruşturulmasını istedi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, güvenilir ve şeffaf bir soruşturulma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Guterres Rus muhalif Navalny'nin ölümünün soruşturulmasını istedi
[BM Genel Sekreteri Antonio Guterres]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rus muhalif Aleksey Navalny'nin Rusya'daki cezaevinde ölümüne ilişkin, güvenilir ve şeffaf bir soruşturulma yürütülmesi çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Guterres'in açıklamasını aktardı.

Guterres, Navalny'nin ölüm haberi karşısında şoke olduğunu belirterek, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Rus muhalefet lideri Navalny'nin öldüğü duyuruldu
Rus muhalefet lideri Navalny'nin öldüğü duyuruldu

Genel Sekreter, Rus muhalif Navalny'nin cezaevindeki ölümüne ilişkin "güvenilir ve şeffaf" bir soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Navalny’nin cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

ABD: Navalny'nin ölümü Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacak
ABD: Navalny'nin ölümü Putin'in gaddarlığının bir başka işareti olacak

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; geçmişte yolsuzluk davası sonucunda hakkında verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Avrupa Navalny'nin ölümünden Moskova'yı sorumlu tuttu
Avrupa Navalny'nin ölümünden Moskova'yı sorumlu tuttu

Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalny’nin bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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