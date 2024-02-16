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Dünya
AA 16.02.2024 20:10

Kassam Tugayları: İsrail Gazze'deki esirleri kasten öldürüyor

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında esirleri kasten öldürdüğünü söyledi.

Kassam Tugayları: İsrail Gazze'deki esirleri kasten öldürüyor
[İsrail askerleri | Fotoğraf: Reuters (Aşiv)]

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 133. gününde açıklamalarda bulundu.

"İsrailli esirler arasındaki kayıplar gerçekten arttı." diyen Ebu Ubeyde, "İsrail ordusunun İsrailli esirleri kasten öldürdüğünü ve yaraladığını" ifade etti.

Gazze'de tutulan esirlerin maruz kaldığı tehlikeler konusunda onlarca kez uyarıda bulunduklarını hatırlatan Ebu Ubeyde, İsrail yönetiminin bu uyarıları görmezden geldiğini belirtti.

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Kassam Tugayları'nın "aylarca İsrailli esirleri korumaya ve bakımını sağlamaya çalıştığını ve bunun için hala çabaladığını" vurgulayan Ebu Ubeyde, "Gazze'deki İsrailli esirler zor şartlarda yaşıyor ve yaşam mücadelesi veriyor. Biz de onların hayatlarını korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

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