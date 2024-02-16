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Dünya
AA 16.02.2024 19:19

BM: Rusya'da muhalif Navalny'nin cezaevinde ölümü karşısında dehşete kapıldık

Birleşmiş Milletlerİnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybettiği haberi karşısında dehşete kapıldıklarını açıkladı

BM: Rusya'da muhalif Navalny'nin cezaevinde ölümü karşısında dehşete kapıldık
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk yaptığı yazılı açıklamada, BM İnsan Hakları Ofisinin, diğerleriyle birlikte Navalny'a yönelik suçlamalar ve onun keyfi görünen tekraren gözaltına alınmasıyla ilgili ciddi endişelerini defalarca dile getirdiğini anımsattı.

"Navalny'nin cezaevinde hayatını kaybettiği haberi karşısında dehşete kapıldık." ifadesini kullanan Türk, Ağustos 2023'te Navalny'nin serbest bırakılması çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Avrupa Navalny'nin ölümünden Moskova'yı sorumlu tuttu
Avrupa Navalny'nin ölümünden Moskova'yı sorumlu tuttu

Türk, Rus yetkililere, "Navalny'nin ölümüyle ilgili güvenilir bir soruşturma sağlama" çağrısında bulundu.

Navalny’nin cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalny’nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus muhalefet lideri Navalny'nin öldüğü duyuruldu
Rus muhalefet lideri Navalny'nin öldüğü duyuruldu

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalny’i aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalny, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalny’nin bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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