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Dünya
AA 16.02.2024 17:50

İsrail'den yine skandal açıklama: Gazze'de 4 yaş üstü çocuklar toplu cezalandırmayı hak ediyor

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın eski üst düzey yetkililerinden Rami Igra, Gazze Şeridi'nde 4 yaşın üzerindeki tüm Filistinlilerin Hamas'ı desteklediğini öne sürerek, İsrail'in insani yardımları engelleyen toplu cezalandırma politikasına maruz kalmayı hak ettiklerini savundu.

İsrail'den yine skandal açıklama: Gazze'de 4 yaş üstü çocuklar toplu cezalandırmayı hak ediyor
[Fotograf: Reuters]

İsrail devlet televizyonu KAN'da katıldığı programda konuşan Mossad'ın eski Esir ve Kayıp Birimi Başkanı Rami Igra, bazı İsrailli yetkililerin savunduğu "Gazze'deki tüm sivillerin suçlu olduğu" iddiasını yineledi.

Gazze'de 4 yaşın üzerindeki herkesin Hamas destekçisi olduğunu öne süren Igra, bu yüzden sivillerin İsrail'in gıda, ilaç ve insani yardımları engelleyen toplu cezalandırma politikasıyla yüzleşmeyi hak ettiklerini savundu.

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Eski Mossad yetkilisi Igra, şunları söyledi:

"Gazze'de herkes bu işin içinde. Herkes Hamas'a oy verdi. 4 yaşın üzerindeki herkes Hamas destekçisidir. Şu anki hedefimiz, onları Hamas destekçiliğinden, Hamas'tan hoşlanmayan insanlara dönüştürmek."

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Ekim 2023'te yaptığı bir konuşmada, benzer ifadeleri kullanarak, Gazze'deki sivillerin Hamas'ın saldırılarından habersiz oldukları ya da buna dahil olmadıkları söyleminin doğru olmadığını öne sürmüştü.

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Herzog, Gazze'de sivillerin İsrail güçlerince öldürülmesini "Bir darbe girişiminde Gazze'yi ele geçiren kötü niyetli rejime karşı ayaklanabilirlerdi, buna karşı savaşabilirlerdi." sözleriyle savunmuştu.

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