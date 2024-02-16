İsrail, Gazze'de görme engelli çocukların hizmet alabildiği tek rehabilitasyon merkezini harabeye çevird

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "UNRWA'nın Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nden geriye hiçbir şey kalmadı. Bu merkez, Gazze Şeridi'ndeki tüm görme engelli çocuklar için açıktı ve onların kabartma baskı yazıcılar, bastonlar ve görsel eğitim araçlarının yanı sıra sanat, spor ve müzik gibi eğlence etkinliklerine erişimini sağlıyordu." ifadesine yer verildi.

Merkezin görme engelli çocukların kendilerini ifade ve bir gelecek hayal etmelerine olanak sağladığı vurgulanan açıklamada, "Rehabilitasyon merkezimiz, Gazze'de çocuklara yönelik özel görsel ve eğitici araçlar sağlayan kendi alanındaki tek merkezdi." ifadesi kullanıldı.

UNRWA'nın paylaştığı fotoğraflarda, yanmış, yıkılmış ve harabeye dönmüş olan merkezin kullanılamaz hale geldiği dikkati çekiyor.

Rehabilitasyon merkezinde geçen yıl yapılan faaliyetlere ilişkin paylaşılan görüntülerde ise görme engelli çocukların kabartma baskı daktilosunu kullanarak yazı yazdığı, müzik dersleri aldığı görülüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail, Gazze'deki hastane, okul ve sığınakların yanı sıra BM kuruluşu UNRWA'yı da hedef tahtasına koydu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA’ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.