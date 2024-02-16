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Dünya
AA 16.02.2024 16:30

Ukrayna: Avdiyivka'nın güneydoğu eteklerindeki bir mevzimizden çekilme kararı aldık

"Tavriya" Operasyonel ve Stratejik Birliği Komutanı Oleksandr Tarnavskiy, Avdiyivka'nın güneydoğu eteklerindeki "Zenit" adlı mevziden çekilme kararı aldıklarını bildirdi.

Ukrayna: Avdiyivka'nın güneydoğu eteklerindeki bir mevzimizden çekilme kararı aldık

Tarnavskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli çatışmaların devam ettiği Avdiyivka'daki operasyonel durumu değerlendirdi.

Aylarca süren çatışmaların ardından Avdiyivka'nın güneydoğu eteklerindeki "Zenit" mevzisinden çekilme kararı aldıklarını belirten Tarnavskiy, "Bu mevziyi düşmanı etkili bir şekilde caydırmamıza ve yok etmemize izin verdiği sürece tuttuk. Çekilme kararı askerlerimizi kurtarmak ve operasyonel durumu iyileştirmek için alındı." ifadelerini kullandı.

Tarnavskiy, taktiksel olarak söz konusu mevziyi tutmanın Rus ordusuna avantaj sağlamadığını ve Avdiyivka'yı savunma operasyonunu etkilemediğini kaydederek, şu anda birliklerin yeniden gruplandırılması ve yeni mevzilere yerleştirilmesinin devam ettiğini, birliklerin planlı takviyesinin gerçekleştirildiğini aktardı.

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