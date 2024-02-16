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Dünya
AA 16.02.2024 16:13

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırı planları yaptığı Refah bölgesinin insani yardım operasyonlarının merkezinde yer aldığını belirterek, "Şehre yönelik topyekün bir saldırı, zaten hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli siviller için yıkıcı olacaktır." uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah uyarısı

Guterres, 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, hiçbir şeyin Filistin halkının İsrail'in saldırılarıyla toplu cezalandırılmasını haklı gösteremeyeceğini vurgulayarak, "Gazze'deki durum, küresel ilişkilerdeki çıkmazın dehşet verici bir göstergesidir." dedi.

Bölgedeki insani yardım çalışmalarının güçlükle ilerlediğini dile getiren Guterres, insani yardım görevlilerinin bombardımanlar, fiziksel engeller ve kısıtlamalar dahil olmak üzere zor koşullar altında çalıştığını ifade etti.

Guterres, ⁠⁠İsrail'in Refah bölgesine saldırı planına ilişkin, "Refah, tüm insani yardım operasyonunun merkezinde yer alıyor. Şehre yönelik topyekün bir saldırı, zaten hayatta kalma mücadelesi veren Filistinli siviller için yıkıcı olacaktır." uyarısında bulundu.

Genel Sekreter, Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını artırmak için tüm esirlerin "derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani ateşkes" çağrısını yineledi.

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